روما يهزم كريمونيزي بثلاثية

حقق فريق روما الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على ضيفه كريمونيزي 3-0، الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط خلف نابولي، حامل اللقب، صاحب المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، و14 نقطة من المتصدر إنتر ميلان.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف عن ليتشي صاحب المركز السابع عشر، وثلاث نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الثامن عشر.

وتقدم روما عن طريق بريان كريستانتي في الدقيقة 59، فيما أضاف زميله إيفان نديكا الهدف الثاني في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 86 سجل نيكولو بيسيلي الهدف الثالث لفريق روما.