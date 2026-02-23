أمام فالنسيا.. فياريال يحول تأخره إلى انتصار

حوّل فريق فياريال الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه فالنسيا إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تدخلات عديدة من تقنية الفيديو واحتساب ركلتي جزاء، الأحد، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وبدأت المباراة بضغط متبادل، وافتتح البلجيكي لارجي رامازاني التسجيل لفالنسيا في الدقيقة «27 » من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو، لكن الرد جاء سريعًا من فياريال عن طريق سانتي كوميسانيا الذي أدرك التعادل «31 » مستغلًا ارتداد الكرة من الدفاع.

وقبل نهاية الشوط الأول المثير، عاد الـ«VAR» ليمنح فياريال ركلة جزاء نفذها السنغالي باب جي بنجاح «50»، ليمنح فريقه التقدم.

وشهد الشوط الثاني صراعًا بدنيًا كبيرًا، حيث اضطر فياريال لإجراء تبديل اضطراري بخروج صاحب الهدف الثاني باب جي للإصابة ودخول الغاني توماس بارتي «57».

ورفع فياريال رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر وتسع نقاط خلف ريال مدريد الثاني ومتفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.