خيمة جوميز.. الفتح يطبق فكرة أمينة

طبق نادي الفتح فكرة أمينة الخنيفر، مديرة الفعاليات فيه، وعقد المؤتمر الصحافي للبرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، داخل خيمة عربية، مساء الأحد، مُواكَبةً للاحتفالات بذكرى «يوم التأسيس».

ووفق مصادر «الرياضية»، طرحت الخنيفر مقترحها على إدارة النادي في سياق إيجاد أفكار مبتكرة للاحتفال بالذكرى.

ووافق النادي، مُوفِّرًا الإمكانات اللازمة لتطبيقها.

ونُصِبَت الخيمة بالقرب من مبنى الإدارة، ودخل المدرب جوميز إليها للتحدث مع الصحافيين، مرتديًا الثوب والغترة والبشت الحساوي والعقال المقصّب، فيما قدّم طاقم الضيافة القهوة العربية والتمر من نوعية الرزيز الفاخرة للحضور.

وخُصِّص المؤتمر للحديث عن مباراة الأخدود، التي يخوضها الفتح مساء الإثنين على ملعب «ميدان تمويل الأولى».