الرياض يبحث عن الانتصار الأول أمام الشباب

يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم، الإثنين، نظيره الرياض على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في 4 مواجهات بدوري المحترفين، فاز الشباب في 3 مباريات، وحضر التعادل في مباراة وحيدة، فيما لم يسبق للرياض أن حقق أي انتصار، وسجل هجوم الشباب 8 أهداف، فيما سجل هجوم الرياض 4 أهداف.

وكان الأبيض العاصمي عاد من أبها بانتصار ثمين في الجولة الماضية على ضمك تحت قيادة مدربه الجديد الجزائري نور زكري ويسعى إلى مواصلة الانتصارات بعد أن نجح في تحقيق 9 نقاط من آخر 5 مباريات.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، حصدها من الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 7 مقابل الخسارة في 10.

في الجانب الآخر، يعيش الرياض ظروفًا مشابهة لجاره العاصمي خاصةً عقب إقالة الأوروجوياني دانيال كارينيو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج والاستعانة بخدمات البرازيلي ماوريسيو دولاك.

ويحتل الرياض المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، حصدها من الانتصار في 4 مباريات وتعادله في 7 أخرى والخسارة في 12.

وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت بانتصار الشباب 3-1 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن في الرياض.