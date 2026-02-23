قمة الشرقية.. الاتفاق أمام تحدي القادسية

يحل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الإثنين، ضيفًا ثقيلًا على نظيره القادسية، خلال مواجهة يحتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في «ديربي الشرقية»، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وسبق أن تواجه الفريقان في دوري المحترفين 16 مرة، سيطر عليها الاتفاق بانتصاره في 7 مباريات، بينما كسب القادسية 5، وحضر التعادل في 4 مناسبات.

وواصل القادسية خلال الموسم الجاري تقديم عروضه القوية ونتائجه الإيجابية التي كان آخرها الفوز على الأخدود برباعية، ويتطلع إلى إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، لاسيما وأنه منافس حقيقي على المراكز الأولى ولا يفصله عن الصدارة سوى 5 نقاط.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 50 نقطة، جمعها من 15 فوزًا وخمسة تعادلات، مقابل الخسارة في مباراتين، بينما يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 38 نقطة، جمعها من 11 فوزًا وخمسة تعادلات، في حين خسر ست مباريات.

في الجانب الآخر، ظهر الاتفاق بصورة مميزة على مستوى الأداء والنتائج، ونجح في تجاوز عثرته أمام الهلال سريعًا، بالفوز على الفتح، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية والبحث عن مركز متقدم في جدول الترتيب.