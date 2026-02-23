الأهلي يواجه مفاجآت ضمك

يحل فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفًا على ضمك، الإثنين، ضمن الجولة العاشر والمؤجلة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويسعى الفريق الجداوي الذي دخل سباق المقدمة إلى تحقيق النقاط الثلاث وتأكيد انتصاره في الدور الأول أمام منافسه 0ـ2، ومواصلة الضغط على المتصدر النصر ووصيفه الهلال.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين 10 مرات، منها 4 انتصارات للأهلي، مقابل 3 لضمك، وثلاثة تعادلات، فيما اهتزت شباك النادي الجنوبي من مهاجمي منافسه 24 مرة، مقابل 17 في شباك الفريق الجداوي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 53 نقطة، حصدها من 16 انتصارًا و5 تعادلات مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

في الجانب الآخر، ورغم الفوز اللافت الذي حققه على التعاون في الجولة قبل الماضية، إلا أن ضمك عاد وخسر أمام الشباب بثلاثية، ليبقى في دائرة خطر الهبوط، ويأمل أن يكون حاضرًا فنيًا وذهنيًا، لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل ضمك المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، بعدما فوزه في مباراتين وتعادل 9 وخسر 11.