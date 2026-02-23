الفتح يصطدم بالأخدود في لقاء الظروف المتشابهة

يحلُّ فريق الأخدود الأول لكرة القدم ضيفًا على الفتح، الإثنين، على ملعب ميدان التمويل الأولى في الأحساء ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وتشير الأرقام التاريخية لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى أفضليةٍ نسبيةٍ لصالح الفتح عندما التقيا 4 مرات، فاز الفتح في مباراتين مقابل انتصار وحيد للأخدود، بينما انتهت مواجهة وحيدة بالتعادل، كما يتفوَّق هجوم الفتح بتسجيل 8 أهدافً مقابل 6 للأخدود.

ويسعى الفتح إلى العودة لطريق الانتصارات الغائب عنه منذ 8 جولات، وإيقاف النزيف النقطي والعودة إلى سكة الانتصارات.

ويحتل الفتح المركز الـ برصيد 24 نقطةً، حصدها من ستة انتصاراتٍ، ومثلها تعادلاتٍ مقابل ثمان خسائر.

في الطرف المقابل، تلقَّى الأخدود خسارةً قاسيةً في الجولة الماضية أمام القادسية 2ـ4 ولا يختلف حاله عن حال مضيفه كثيرًا، فهو لم يحقق أي فوز في آخر ثمان مباريات، تعادل خلالها في مباراتين وخسر ست مباريات، ويأمل أن يحالفه التوفيق للعودة بنتيجة إيجابية.

ويحتل الأخدود المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط، حصدها من انتصارين، و4 تعادلات مقابل 16 خسارة.