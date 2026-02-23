توني في الأهلي.. حالة تهديف استثنائية.. ومبابي الأقرب

تحكّم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بزمام الصراع نحو لقب هداف الموسم في دوري روشن السعودي، بعد تألقه اللافت في الشهريْن الأخيريْن، إذ سجل 18 هدفًا في آخر 12 جولة، وسجل هدفًا واحدًا على الأقل في 11 من هذه الجولات، بما في ذلك تسجيله ثلاثة «هاتريك» في آخر سبع جولات، رافعًا رصيده الإجمالي إلى 23 هدفًا.

ويمكن وصف أرقام توني بالحالة التهديفية الاستثنائية، عند مقارنة رصيده بالرصيد الإجمالي لفريقه، إذ تكفّل المهاجم الإنجليزي بتسجيل أكثر من نصف أهداف الأهلي، بواقع 23 هدفًا وقع عليها توني، من أصل 44 هدفًا أهلاويًا بالمجمل.

ويمكن كذلك عدّ توني الورقة التهديفية الوحيدة في حسابات الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، إذ يُعدّ رياض محرز ثاني أفضل هدافيه في موسم روشن الجاري، بواقع ثلاثة أهداف فقط، مناصفة مع فالنتين أتانجانا، الذي سجل هدف الأهلي الأول أمام النجمة في اللقاء الأخير، مساء الخميس، قبل أن يوقع توني على «هاتريك» جديد.

وبالنظر إلى أرقام أفضل 10 هدافين في دوري روشن، بعد انتهاء 22 جولة، يملك توني أعلى نسبة تسجيل مقارنة بإجمالي أهداف فريقه، وتصل إلى 52.3 في المئة، تاركًا المركز الثاني لراميرو إنريكي، الذي سجل 44.9 في المئة من أهداف فريق الخلود، ويليه جوليان كينيونيس، أقرب منافسي توني في سلم الهدافين، الذي سجل 42 في المئة من أهداف القادسية.

أما على مستوى أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يُعد كيليان مبابي الأقرب إلى توني في لعبة نسبة تسجيل أهداف فريقه، إذ وقع الهداف الفرنسي على 23 هدفًا في الدوري الإسباني، من أصل 54 هدفًا لريال مدريد، لتشير نسبته إلى 42.6 في المئة.

ويتفوق توني بشكل واضح على هاري كين، مواطنه الإنجليزي، ومتصدر صراع الحذاء الذهبي في أوروبا، ولو أن كين سجل 28 هدفًا بقميص بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، إلا أن نسبته لا تتجاوز الـ 33 في المئة من أهداف الفريق البافاري، صاحب المد الهجومي الهائل، والأسلحة التهديفية المتعددة، التي ضربت شباك المنافسين بـ 85 هدفًا بعد انقضاء 23 جولة من عمر البوندسليجا.