سلوت: عودة أليستر أسعدتني.. ونعاني من سوء الحظ

أكد الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، أن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بات في طريقه لاستعادة أفضل مستوياته، وذلك عقب تسجيله هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، الأحد.

ونجح لاعب الوسط الأرجنتيني في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلًا من الضائع، ليقود بطل الدوري للفوز على نوتنجهام 1ـ0 في الجولة السابعة والعشرين، بعدما كان حكم الفيديو المساعد «VAR» قد تدخل لإلغاء هدف له قبل دقائق بداعي التسلل.

وقال سلوت :«أعتقد أن ما كان يحتاجه هو ما أظهره في المباريات الست أو السبع أو الثمان الأخيرة، سلسلة من المباريات يستعيد خلالها مستواه المعتاد الذي قدّمه مرات عديدة في الموسم الماضي».

وتابع : «لقد قدّم ذلك المستوى أيضًا في النصف الأول من الموسم، لكن الأداء تذبذب قليلًا، مع المستويات المتذبذبة التي يظهر بها الفريق بين الصعود والهبوط».

وأردف المدرب الهولندي:«لكنني أرى في الفترة الأخيرة قدرًا أكبر من الثبات، ليس فقط في مستوى ماك أليستر، بل في أداء الفريق وعدد من اللاعبين على الصعيد الفردي. وأعتقد أنه من الرائع دائمًا لأي لاعب أن يسجل، خاصة إذا جاء الهدف في الوقت الإضافي من عمر اللقاء».

وأضاف سلوت الذي بات فريقه يحتل المركز السادس بفارق الأهداف عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا : «كنا بحاجة إلى هذا الهدف، وكنا بحاجة إلى ذلك الفوز لنكون في الجانب الصحيح من المنافسة، ولو لمرة واحدة، لأننا عانينا من سوء حظ كبير الموسم الجاري وللمرة الأولى، على الأقل هذا ما شعرت به، بدا أننا حظينا ببعض الحظ هذا الموسم».