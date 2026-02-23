فورمولا 1 تدخل مرحلة جديدة في 2026

تدخل منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 مرحلة جديدة، بدءًا من الموسم الجاري، مع اعتماد تعديلات تنظيمية شاملة، تهدف إلى تقليص الفوارق بين الفرق، وتعزيز حدة المنافسة على الحلبة، وإضافة أبعاد استراتيجية أعمق لطبيعة السباقات، تعكس رؤية مستقبلية واضحة للرياضة.

وتأتي أبرز التحولات في تصميم السيارات وأبعادها وأدائها على الحلبة، إذ ستأتي سيارات موسم 2026 أصغر حجمًا، وأخف وزنًا، وأكثر مرونة مقارنة بسيارات الموسم الماضي، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للجماهير التي تتطلع إلى سباقات أكثر قوة وندية، وما يواكب ذلك من مواجهات مباشرة على الحلبة، كما يسهم اعتماد إطارات أنحف نسبيًا، إلى جانب أنظمة الديناميكا الهوائية النشطة، في رفع مستوى التحدي بين السائقين، وعلى حلبات سريعة وانسيابية، مثل حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، قد ينعكس ذلك في زيادة فرص التجاوز، ومناورات الكبح المتأخر، ومشاهد تنافسية أكثر تحت الأضواء الكاشفة.

وفي المقابل، يتمثل التحول الجوهري فيما تحت الهيكل الخارجي للسيارة، إذ تشهد فورمولا 1 للمرة الأولى توزيع شبه متوازن للقوة بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، إذ يأتي نحو 50 في المئة من قوة السيارة من محرك الاحتراق الداخلي، مقابل 50 في المئة من البطارية، ما ينعكس بشكل مباشر على أسلوب إدارة السباقات وآليات حسم نتائجها.

ولن يقتصر التحدي أمام السائقين في التنافس على المراكز فحسب، بل سيمتد إلى إدارة الطاقة بدقة، وتحديد التوقيت الأمثل لاستخدام الطاقة الكهربائية مع اعتماد وضعية التعزيز الجديدة «Boost Mode» التي توفر أقصى طاقة من المحرك بضغطة زر، وتسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية متواصلة على مدار اللفات، وبالنسبة للجماهير، يضيف ذلك بعدًا جديدًا لتجربة متابعة السباقات، إذ لن تُحسم المواجهات بالسرعة القصوى وحدها، بل بمدى كفاءة استثمار الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن نشهد تنوعًا أكبر في نتائج السباقات، ومواجهات تكتيكية على الحلبة، ولحظات يكون فيها الأداء الفردي للسائق عامل الحسم.

ويمثل التطور الكبير في تقنيات البطاريات ـ مقارنة بوحدات الطاقة الهجينة السابقة ـ خطوة قد تجعل هذا الجيل من سيارات فورمولا 1 من بين الأقوى في تاريخ البطولة، مع إمكانات تقنية جديدة قد تؤدي لتسجيل سرعات غير مسبوقة، إلى جانب ذلك، تحتل الاستدامة موقعًا رئيسًا في توجهات فورمولا 1 لموسم 2026، إذ ستعمل جميع السيارات باستخدام وقود مستدام بنسبة 100 في المئة، جرى تطويره للحد من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، مع الحفاظ على ارتباطه بتقنيات سيارات الطرق مستقبلًا.