ألكاراز وأرينا يتصدران تصنيف التنس

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز الابتعاد بصدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عن غريمه الإيطالي يانيك سينر.

وتقدّم الأمريكي تايلور فريتس مركزًا واحدًا في التغيير الوحيد ضمن العشرة الأوائل.

ويبتعد ألكاراز المتوّج بلقب دورة الدوحة بعد أداء كبير في النهائي، عن سينر الذي خرج من ربع النهائي، بـ3.100 نقطة، يليهما الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي لم يخض أي بطولة منذ خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في الأول من فبراير.

وقفز فريتس مركزًا واحدًا إلى السابع على حساب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، في حين تقدّم التشيكي ياكوب منشيك ثلاث مراتب ليبلغ أفضل ترتيب في مسيرته وهو الثالث عشر، بعمر 20 عامًا.

أما أكبر قفزة هذا الأسبوع داخل نادي الخمسين الأوائل، فكانت من نصيب التشيلي أليخاندرو تابيلو الذي تقدّم 26 مركزًا ليصبح في المرتبة 42 بعد تتويجه بلقب ريو دي جانيرو البرازيلية.

ولدى السيدات، حافظت الأمريكية جيسيكا بيجولا على مركزها الخامس بعد تتويجها بلقب دورة دبي، وباتت تلاحق مباشرة مواطنتها كوكو جوف الرابعة، في تصنيف ما زالت تتصدره البيلاروسية أرينا سابالينكا، تليها البولندية إيجا شفيونتيك ثم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المركز الثالث.

وبحلولها وصيفة في أولى دورات الألف نقطة هذا الموسم، بقيت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز التاسع عالميًا.

أما الروسية ميرا أندرييفا، المتوّجة بلقب دبي العام الماضي قبل أن تودّع من ربع النهائي هذا العام، فقد تراجعت مرتبة واحدة لتصبح ثامنة، تاركة المركز السابع للإيطالية جازمين باوليني.