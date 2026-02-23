القادسية يسيطر على مواجهات الدور الأول

يتفوق فريق القادسية الأول لكرة القدم على نظيره الاتفاق في «ديربي الشرقية» خلال مواجهات الدور الأول في دوري المحترفين منذ انطلاقه مطلع موسم «2008ـ2009».

والتقى الطرفان في 8 مواجهات خلال دوري المحترفين سابقًا، وحقق «بنو قادس» الفوز في 4 مباريات، مقابل مواجهتين كسبهما «النواخذة»، وحضر التعادل مرتين.

وافتتح الفريقان مبارياتهما، بالتعادل 1ـ1، في موسم «2009ـ10»، ورسم الاتفاقيون فوزهم الأول على منافسهم التقليدي بثلاثية دون مقابل وذلك في موسم «2010-11»، وفي الموسم الذي يليه رد القادسية على منافسه وحقق أول فوز 1ـ0.

وفي موسم «2016-17»، أنهى الفريقان مباراة الدور الأول بالتعادل 2ـ2، لكن القادسية عاد في الموسم التالي والذي يليه وكسب الاتفاق مرتين، الأولى 2ـ1، والثانية 2ـ0.

وفي «2020-21» تغلب الاتفاق على المنافس 2ـ1، وفي الموسم الماضي عاد القادسية لإسقاط «النواخذة» 2ـ0.

ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 50 نقطة محققًا الفوز في 15 مباراة، وخسارتين، فيما يقع الاتفاق سابعًا بـ38 نقطة، من 11 انتصارًا، و6 هزائم، بينما يتساوى الفريقان بالتعادل بواقع 5 لكليهما.