الاتحاد التونسي يدعم المجبري بعد الإساءات العنصرية

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، دعمه الكامل لحنبعل المجبري، لاعب المنتخب التونسي الأول، بعد تعرّضه لإساءة عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب مباراة فريقه بيرنلي أمام تشيلسي ضمن الدوري الإنجليزي.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: «تثمّن الجامعة روح المسؤولية التي تحلّى بها اللاعب في تعامله مع هذه التجاوزات، مؤكدة أنها تواصلت معه لرفع معنوياته ومساندته في هذه المرحلة».

وأضاف: «نثني على الموقف المسؤول الذي اتخذه نادي بيرنلي في دعمه للمجبري، داعون في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود للتصدي لمثل هذه السلوكيات المرفوضة، والعمل على الحدّ منها ومنع تكرارها مستقبلًا، حفاظًا على القيم النبيلة التي تقوم عليها الرياضة».

وشارك المجبري في المباراة التي عادل فيها فريقه بيرنلي، وصيف قاع الدوري، النتيجة في الوقت بدل الضائع أمام مضيفه تشيلسي «1ـ1»، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتعرض المجبري، إلى جانب مدافع تشيلسي الفرنسي ويسلي فوفانا، لإساءات عنصرية عقب اللقاء، حيث نشر اللاعبان عبر حساباتهما صورًا لرسائل مسيئة وصلتهما عبر الرسائل الخاصة على منصة «إنستجرام».

ونشر المجبري رسالة تصفه بعبارات عنصرية من بينها «الإرهابي القرد»، معلقًا عبر حسابه «لا يزال مثل هؤلاء الأشخاص موجودين بيننا في 2026. أرجو أن تعلموا أبناءكم وأنفسكم».

من جانبه، كتب فوفانا، الذي تعرض للطرد خلال المباراة، عبر حسابه «لم يتغير شيء في 2026، ويبقى الوضع قائمًا، طالما أن الناس تفلت دائمًا من العقاب. تطلقون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئًا ملموسًا».

وندد بيرنلي بشدة بالإساءات قائلًا «لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز»، مشيرًا إلى أنه أبلغ شركة «ميتا»، المالكة لإنستجرام، بالمنشور المسيء «ويتوقع تعاونًا قويًا منها، ومن رابطة الدوري الإنجليزي والشرطة، للعمل على تحديد هوية المسؤول عن الإساءة والتحقيق معه».

من جهته، استنكر تشيلسي في بيان رسمي الإساءة لفوفانا، قائلًا «ما حدث غير مقبول ويتنافى مع قيم كرة القدم ومبادئ نادينا».

برز المجبري «23 عامًا»، المولود في فرنسا، بشكل لافت في صفوف تونس خلال كأس أمم إفريقيا في المغرب، كصانع ألعاب وضابط إيقاع «نسور قرطاج».

التحق بمانشستر يونايتد الإنجليزي في عمر السادسة عشرة عام 2019 مقابل 10 ملايين يورو «11.8 مليون دولار»، بعدما استهل مشواره الكروي خلال طفولته في فرنسا مع باريس إف سي وبولوني-بيانكور وموناكو، لكنه ترك فريق «الشياطين الحمر» صيف 2023 للعب مع إشبيلية الإسباني لموسم واحد قبل الانضمام إلى بيرنلي في الدرجة الإنجليزية الثانية موسم 2024ـ2025 وأسهم في صعوده إلى الأولى «البريميرليج» الموسم الجاري.