سيدات الأهلي والاتحاد يعطّلن النصر والهلال

أضاف فريقا الأهلي والاتحاد لكرة القدم للسيدات فصلًا جديدًا من الإثارة والندية إلى الدوري الممتاز، بعد نجاحهما في الفوز على النصر والهلال قطبي كرة القدم، خلال منافسات الجولة 11.

وبفوزهما على النصر والهلال أصابت سيدات الأهلي والاتحاد أكثر من هدف في وقت واحد، خلال سباق التنافس على المراكز المتقدمة، أبرزها تأجيل الإعلان الرسمي عن حصول النصر على لقب الدوري للمرة الرابعة في تاريخه، وإلحاق الخسارة الأولى به بعد أن سيطر على نتائج جميع المباريات السابقة، وتحقيق الفوز بالعلامة الكاملة «10 انتصارات» حصد من خلالها 30 نقطة.

وحرم الأهلي نظيره النصر من فرصة حسم لقب ممتاز السيدات قبل ثلاث جولات من خط النهاية بعد فوزه عليه 2ـ1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11.

وفي الطرف الآخر، أبقت سيدات الاتحاد على حظوظهن في التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد الفوز على الهلال 3ـ1، الأحد، ضمن الجولة نفسها.

وفي حال عدم تعثر النصر يطمح الاتحاد إلى الحصول على وصافة الترتيب الذي يشهد منافسة حامية من الهلال والأهلي.

وكان النصر في حاجة إلى تعادل الاتحاد والهلال من أجل الفوز باللقب قبل ثلاث جولات من خط النهاية على اعتبار أن الفريقين الجداوي والعاصمي سيتساويان وقتها في عدد النقاط «20 نقطة لكل منهما»، وأقصى ما يمكن أن يصلا إليه 29 نقطة حال فوزهما في الجولات الثلاث الأخيرة.

بدوره، تراجع الهلال إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وفي صراع الأمتار الأخيرة، يحتاج النصر إلى نقطة من أصل تسع ممكنة حتى يحسم اللقب، بينما تنحصر حظوظ الاتحاد في الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة مع خسارة المتصدر في الجولات ذاتها.

وتنتظر الاتحاد ثلاث مواجهات أمام القادسية والأهلي ونيوم، وفي المقابل يواجه النصر كلًا من الهلال ونيوم والعلا.