كورتوا: نتيجة الذهاب خادعة

شدَّد تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، على ضرورة تحقيق الفوز على بنفيكا البرتغالي، الأربعاء، بإياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنَّ نتيجة لقاء الذهاب خادعة.

وتقدم الريال خطوة مهمة نحو الصعود إلى الدور المقبل، عقب فوزه 1ـ0 في مباراة الذهاب، التي جرت الأسبوع الماضي على ملعب بنفيكا، ليصبح بحاجة إلى التعادل فقط في لقاء الإياب، الذي يجرى في مدريد، العاصمة الإسبانية، من أجل مواصلة مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها «15 لقبًا».

وصرح كورتوا، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء للحديث عن اللقاء: «الأهم هو دعم جماهيرنا وتشجيعهم لنا طوال المباراة، وأن نبدأ المواجهة بقوة منذ الثانية الأولى».

أضاف كورتوا، في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال: «نتيجة الذهاب خادعة فإذا سجَّلوا هدفًا، سيتعادلون، يتعين علينا أن نبدأ بقوة، ونلعب جيدًا، ونحافظ على تركيزنا، ونتحلى بالروح المعنوية العالية. إذا فعلنا ذلك، سنفوز حتمًا».