فولر: النقاش حول مقاطعة المونديال «عديم الفائدة»

يعتقد رودي فولر، المدرب الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، أن النقاش حول مقاطعة كأس العالم 2026 «عديم الفائدة».

وقال فولر لرؤساء التحرير خلال مؤتمر استضافته وكالة الأنباء الألمانية في برلين :«لا توجد فائدة من مناقشة هذا الموضوع، فهو لا يحقق أي شيء ويضر باللاعبين فقط».

وتتشارك الولايات المتحدة في تنظيم بطولة كأس العالم، التي تجرى هذا العام، مع المكسيك وكندا، ولكن ظهرت بعض الدعوات لمقاطعة البطولة بسبب أفكار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاستحواذ على جرينلاند، وكذلك العملية العسكرية في فنزويلا في بداية يناير.

أدت الأعمال العنيفة والتعسفية التي أدتها وكالة إنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة إلى مقتل مواطنين أمريكيين اثنين وأثارت أيضًا جدلًا سياسيًا واسعًا.

وتذكر فولر تجربته عندما كان لاعبًا شابًا عندما قاطعت عدة دول دورة الألعاب الأولمبية 1980 في موسكو، وأولمبياد 1984 في لوس أنجليس لأسباب سياسية، وقال: «كنت دائمًا ضد المقاطعة، لأنها لا تحقق أي شيء».

ولا يرغب فولر أن تطغى مشاكل سياسية مثل هذه على رحلة المنتخب الوطني في كأس العالم مرة أخرى، وقال: «نوجد هناك للعب كرة القدم».

ووفقًا لفولر، فإن النقاشات مثل تلك التي دارت خلال كأس العالم 2022 في قطر حول شارة قائد الفريق لا ينبغي تكرارها.

وقال فولر، الفائز بكأس العالم 1990: «كل شخص يمكنه أن يعبر عن رأيه، وأن يرى الأمور بشكل انتقادي، ولكن ليس في اليوم الذي يسبق المباراة».