«النمور» تتعثر

تعثر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للمباراة الثانية تواليًا بعد تعادله مع مضيفه الحزم 1ـ1، الثلاثاء، على ملعب الأخير في الرس ضمن الجولة العاشرة المؤجَّلة من منافسات دوري روشن السعودي تصوير: عبد العزيز النومان