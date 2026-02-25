اليامي يُصاب

تعرض حمد اليامي، ظهير أيمن الهلال، إلى إصابة بالغة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه مع التعاون، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.. وسقط اللاعب على الأرض دون أي تدخل أثناء محاولته اللحاق بكرة عرضية قرب خط التماس في وسط الملعب.. واكتسى وجهه بعلامات الألم بينما أمسك بركبته اليمنى وصرخ مستنجدًا بالمسعفين.. ونقلته عربة الملعب إلى سيارة الإسعاف وتوجهت به إلى المستشفى لفحص إصابته.. ونزل زميله متعب الحربي عوضًا عنه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 تصوير: بشير صالح