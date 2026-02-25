جيسوس يبعد الغنام.. ومارتينيز ظهير أيسر

وضع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الإسباني إينيجو مارتينيز، في مركز الظهير الأيسر، واعتمد على نواف بوشل في اليمين بدلًا من سلطان الغنام في القائمة الأساسية التي ينوي الدخول بها مواجهة النجمة، مساء الأربعاء، في ختام الجولة العاشرة «المؤجلة» من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أنَّ جيسوس منح مواطنه جواو فيليش اللعب في مركز المحور المتقدم أمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، على أن يقود الفرنسي محمد سيماكان وعبد الإله العمري العمق الدفاعي.

وبيَّن أنَّ البرتغالي كريستيانو رونالدو سيقود هجوم الفريق في المباراة التي تنطلق الأربعاء عند الـ 10:00 مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، على أن يسبق ذلك الاجتماع الفني الأخير الذي يعقد بعد الإفطار عند الـ 06:00 مساءً، من أجل اعتماد القائمة النهائية قبل المغادرة إلى الملعب.

ويحتل النصر المرتبة الثانية متساويًا مع الهلال في عدد النقاط 55 نقطة، قبل مواجهة الليلة، التي يسعى خلالها النصر إلى حصد النقاط الثلاث من أجل الانفراد بصدارة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي وثلاث عن الهلال.