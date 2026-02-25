ميدفيديف: أعيدوا النظر في تصنيف التنس

طالب دانييل ميدفيديف بتبسيط جدول بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين ومنح نقاط التصنيف للمشاركة في البطولات الأربع الكبرى وبطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، على الرغم من اعتراف اللاعب الروسي بأن هذه الإصلاحات ستكون صعبة التنفيذ.

ويتعين على اللاعبين البارزين المشاركة في البطولات الأربع الكبرى وثماني بطولات للأساتذة مع تقليص عدد البطولات المصنفة عالميًّا من 19 إلى 18 بطولة في 2026، بعد إلغاء اتحاد اللاعبين المحترفين الالتزام بالبطولات ذات 500 نقطة.

وأكد ميدفيديف، المصنف ‌الـ 11 عالميًّا، أنَّ ‌عدم احتساب البطولات الصغيرة في التصنيف ‌سيخفف ⁠الضغط على اللاعبين، ⁠الذين انتقدوا جدول البطولات الممتد إلى 11 شهرًا.

وقال ميدفيديف: «هذه الطريقة الوحيدة لجعل الموسم أقصر. هذا لن يحدث أبدًا لأن هناك تراخيص، ولا يملك اتحاد لاعبي التنس المحترفين ما يكفي من المال لشرائها جميعًا ولبطولات الأخرى لن تقول '‬حسنًا، نحن نخرج من جدول البطولات‭'‬ لأنها ستخسر ⁠المال. الأمر تجاري. بالنظر للوضع الحالي لبطولات ‌اتحاد اللاعبين المحترفين، لن ‌يتغير شيء، على الأقل خلال بقية مسيرتي».

ودافع أندريا جاودينزي، رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، عن جدول البطولات في أكتوبر الماضي، ‌وقال إنَّ تحديد البطولات التي يخوضها كل لاعب يظل خيار اللاعبين.

وذكر ميدفيديف أنَّ اللاعبين ⁠يبذلون ⁠جهدًا كبيرًا ليكونوا بين أفضل ثمانية لاعبين للمشاركة في البطولة الختامية للموسم في تورينو.