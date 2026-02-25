الأهلي يخاطب رابطة المحترفين: نريد «تيفو» في الديربي

قدمت رابطة مشجعي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، طلبًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، تضمن الرغبة في عمل «تيفو» خاص للجماهير الأهلاوية أمام الاتحاد في «الديربي» المنتظر على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رابطة النادي الغربي، طلبت من المحترفين إضافة إلى «التيفو»، رفع «بنر» خاص بالمباراة التي تلعب الجمعة السادس من مارس المقبل، 17 رمضان الجاري، على أن تنتظر منحها الموافقة الرسمية للبدء في عمل التصميمات الخاصة بهذه المواجهة.

وفي حال تم اعتماد «التيفو» من قبل رابطة المحترفين، سيكون الثالث الذي تنظمه جماهير النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، بعد اللوحتين الفنيتين، أمام الهلال في 19 سبتمبر الماضي خلال الدور الأول من دوري روشن السعودي للمحترفين، وبيراميدز المصري في نهائي كأس التحدي للقارات 24 من الشهر ذاته.

وكانت رابطة دوري المحترفين، أجرت بعض التعديلات في لوائحها، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري حاليًا، ومنها تقديم طلبات «التيفو» قبل المباراة بـ10 أيام، ضمن الالتزام بالإجراءات التنظيمية، مع ضمان سلامة المحتوى وتوافقه مع لوائح المسابقة لتعزيز تجربة المشجعين.