لجنة الحكام عبر بيان: «العطل» أجبرنا على تقنية التسلل ثلاثي الأبعاد

أكدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنَّ تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» تعمل وفق الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة من الاتحاد الدولي، وأن توفر التقنيات البديلة يُعد من العناصر الأساسية لضمان استمرارية تشغيل المباريات دون تأثرها بأي خلل فني، وهو ما تنص عليه تعليمات FIFA بصورة دائمة وتلتزم اللجنة بتطبيقه رسميًّا، وفق بيان صادر الأربعاء.

وأضافت اللجنة، وفق البيان الصادر الأربعاء: «في مباراة فريقي ضمك والأهلي، التي لعبت ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن، تمت مراجعة الهدف الأول لنادي ضمك باستخدام تقنية التسلل ثلاثي الأبعاد، بكونها التقنية البديلة المعتمدة رسميًّا والمتوافقة مع البروتوكول الدولي في حال تعطل التقنية الرئيسة «التسلل شبه الآلي»، وجرى التنسيق الفوري مع الشركة المشغلة للتقنية Hawk-Eye، وتم إصلاح الخلل الفني خلال دقائق معدودة».

وأكدت اللجنة أنَّ تقنية التسلل شبه الآلي بعد عودتها إلى العمل صادقت على صحة القرار المتخذ من حكم الساحة بوضوح تام والمتضمن إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

وتبعًا للإجراءات المتبعة رسميًّا أرسلت شركة هوك-آي تقريرها الفني الشامل إلى لجنة الحكام متضمنًا تفاصيل الخلل والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بزمن قياسي، وذلك وفق الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والدقة في جميع الحالات التحكيمية.

ونوهت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تطبيقها المستمر لإجراءات الشفافية مع كافة الأندية عبر الترحيب باستفساراتهم وكذلك تلبية طلباتهم المتوافقة مع النظام الرسمي سعيًا لتأكيد العلاقة العملية مع الجميع.

وكانت «الرياضية» كشفت وفق مصدر خاص، الأربعاء، عن تعرض برنامج تقنية التسلل شبه الآلي لعطل مفاجئ في غرفة تقنية الفيديو المساعد «VAR» خلال محاولة التأكد من الهدف الأول لضمك، الذي سجَّله مورلاي سيلا أمام الأهلي في الدقائق الأولى من المباراة، الإثنين، وألغي الهدف بداعي التسلل.

وبيَّن مصدر «الرياضية» الخاص أنَّ إدارة نادي ضمك طلبت من لجنة الحكام الرئيسة التسجيلات الصوتية للحكم فيصل البلوي وزملائه في غرفة تقنية الفيديو المساعد «VAR».

وأصدرت إدارة النادي الجنوبي بيانًا، في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أبدت فيه استياءَها من الأداء التحكيمي، مشيرة إلى وجود أخطاء، حرمت فريقها من نقاط المواجهة.