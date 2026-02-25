انطلاقة النسخة الثالثة من موسم القادسية الرمضاني

انطلقت النسخة الثالثة من موسم القادسية الرمضاني، عبر فعاليات استمرت حتى فجر الأربعاء في مقر النادي الشرقي، على أن تستمر حتى 19 رمضان.

ويشهد الموسم تنظيم بطولة زوهو لكرة قدم الصالات، ويحصل الفريق البطل على مبلغ 100 ألف ريال، وينال الوصيف 50 ألف ريال، إلى جانب جوائز مالية يومية بقيمة ألف ريال لأفضل لاعب في كل مباراة، فضلًا عن جوائز عينية مخصصة للجماهير بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع الحدث.

ويشمل الموسم عددًا من الفعاليات المصاحبة أبرزها مسابقة القرآن الكريم التي خُصصت لها جوائز تصل إلى 75 ألف ريال لـ20 فائزًا، إضافة إلى مسابقة الطهي والأكلات الشعبية، ومسابقة الأزياء التراثية، وفعالية القرقيعان التي تجسد الموروث الثقافي للمنطقة الشرقية، وبطولة البادل لفئتي المحترفين والهواة والسيدات بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة، حيث تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية 100 ألف ريال للمراكز الثلاثة الأولى.