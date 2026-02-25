ملعب إيفرتون يستضيف سيدات إنجلترا

يستعد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم للسيدات، لأن يصبح أول منتخب إنجليزي يلعب على ملعب إيفرتون الجديد، وذلك عندما يستضيف منتخب أوكرانيا في التاسع من يونيو المقبل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويعد ملعب «هيل ديكنسون»، الذي تم افتتاحه الصيف الماضي، أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس أمم أوروبا المقبلة «يورو 2028» في بريطانيا وإيرلندا، كما يعد ضمن القائمة المختصرة لملف ترشيح بريطانيا لاستضافة كأس العالم للسيدات عام 2035.

وقالت فيجمان: «إنه لأمر مثير للغاية بالنسبة لنا أن نلعب للمرة الأولى على ملعب إيفرتون الجديد، لطالما أكدنا على أهمية اصطحاب هذا الفريق في جولاته حول البلاد، ونتطلع بشوق للعب أمام جماهيرنا في شمال غرب إنجلترا».

وأضافت مدربة منتخب إنجلترا في تصريحاتها، التي أوردتها «بي بي سي»: «تتمتع مدينة ليفربول بتاريخ كروي عريق، وتربطها علاقات وثيقة بمنتخب إنجلترا للسيدات على مر السنين، لذا ستكون أمسية مميزة للغاية».