حكيمي في قائمة سان جيرمان

أدرج اسم الدولي المغربي أشرف حكيمي، المُحال للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، ضمن تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، وذلك قبل مواجهة ضيفه موناكو، الأربعاء، في «إياب» الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما أفاد الأربعاء النادي الباريسي.

ومن المتوقع أن يشارك النجم المغربي، القائد الثاني للفريق وأحد أبرز لاعبيه، في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني لويس إنريكي في اليوم التالي من إحالته إلى المحاكمة القضائية.

وعلى الرغم من عدم إصدار النادي الباريسي أي تعليق رسمي، إلّا أنَّه يعتزم حماية لاعبه، معتمدًا على مبدأ قرينة البراءة.