الخميس.. انطلاق سوق جاكس الرمضاني في الدرعية

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية انطلاق فعاليات «سوق جاكس الرمضاني»، والذي ينظم في حي جاكس بالدرعية ابتداءً من الخميس المقبل وحتى السبت 7 مارس المقبل.

ويقدم السوق لزواره تجربة رمضانية أصيلة ضمن أجواء تحتفي بروح الشهر الفضيل، وتجمع بين الأطباق المحلية والأنشطة الثقافية والتجارب الإبداعية.

ويتوزع السوق على عدة مواقع داخل حي جاكس، إذ يحتضن الممر الرئيسي للسوق منصات بيع وجلسات لتجارب الطعام، إلى جانب مساحات مخصصة للتصوير والراحة، وتتصدر السوقَ مساحةٌ خارجية تم تصميمها خصيصًا لتتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، حيث تزينها أضواء المصابيح المتدلية وأكشاك زرقاء وطاولات طعام جماعية، تتحول مع حلول الليل إلى مكان للتجمع وتجربة أجواء رمضانية فريدة. وتقدّم الأكشاك مجموعة متنوعة من المأكولات الرمضانية الشعبية والتراثية مثل الجريش والسليق واللقيمات والمطبّق والسمبوسة، إضافة إلى مأكولات أخرى حديثة، والكثير من المشروبات والعصائر والحلويات والتمور.

ويخصص سوق جاكس الرمضاني على مدى 10 أيام برنامجًا ثقافيًا تفاعليًا لزواره من مختلف الأعمار، ويشمل جلسات الحكواتي، وألعابًا شعبية، ونقش الحناء، إلى جانب مناطق مخصصة للمتاجر تعرض منتجات متنوعة تشمل الأزياء، والإكسسوارات، ومنتجات العناية بالبشرة والجمال، والهدايا.

وتتوسط السوق مساحات عامة ضمن حي جاكس، من بينها متنزه للتزلج، يتضمن مسابقات وعروضًا وجلسات تدريب وورش عمل إبداعية لتصميم ألواح التزلج، في لقاءات تفاعلية تربط بين الهوايات الشبابية والفن المعاصر.

ويوفر سوق جاكس الرمضاني للزوار فرصة زيارة بينالي الدرعية للفن المعاصر، الذي ينظم دورته الثالثة بعنوان «في الحِلّ والترحال». كما يتيح السوق أيضًا فرصة زيارة المعارض المجاورة وصالات العرض وبعض الاستوديوهات المفتوحة لأبرز الفنانين في المملكة العربية السعودية.

يمثل سوق جاكس الرمضاني حيًا مفتوحًا نابضًا بالحياة، وهو مخصص للفعاليات الثقافية والتجارب التفاعلية التي تجعل الإبداع جزءًا من الحياة اليومية.

ويستقبل سوق جاكس الرمضاني زواره من الـ 08:00 مساءً حتى الـ 02:00 بعد منتصف الليل، فيما تستقبل صالات العرض ضمن بينالي الدرعية للفن المعاصر الزوار حتى الـ 01:00 بعد منتصف الليل.