الدوري التونسي.. الترجي يعزز صدارته
فرحة الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي وزملائه في مباراة سابقة (أرشيفية)
تونس ـ رويترز 2026.02.25 | 07:05 pm
عزز فريق الترجي الأول لكرة القدم، صدارته للدوري التونسي الممتاز، على الرغم من تعادله 1ـ1 مع مضيفه نجم المتلوي، الأربعاء، في مباراة «مؤجلة» من الجولة الـ 21 من المسابقة.
ورفع الترجي رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة متقدمًا بنقطتين عن ملاحقه المباشر الإفريقي، فيما أصبح في رصيد المتلوي 27 نقطة في المركز السابع.
وتقدم أشرف الجبري للترجي عند الدقيقة 53 بعد تمريرة عرضية من إبراهيما كايتا، قبل أن يدرك السنغالي شريف بوديان التعادل لصاحب الأرض عند الدقيقة 77 من ركلة جزاء.