الدوري التونسي.. الترجي يعزز صدارته

عزز فريق الترجي الأول لكرة القدم، صدارته للدوري التونسي الممتاز، على الرغم من تعادله 1ـ1 مع مضيفه نجم ‌المتلوي، ‌الأربعاء، ​في ‌مباراة ⁠«مؤجلة» ​من الجولة الـ 21 ⁠من المسابقة.

ورفع الترجي رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة متقدمًا ⁠بنقطتين عن ملاحقه ‌المباشر ‌الإفريقي، فيما ​أصبح ‌في رصيد ‌المتلوي 27 نقطة في المركز السابع.

وتقدم أشرف الجبري للترجي ‌عند الدقيقة 53 بعد تمريرة عرضية ⁠من إبراهيما ⁠كايتا، قبل أن يدرك السنغالي شريف بوديان التعادل لصاحب الأرض عند الدقيقة 77 من ركلة جزاء.