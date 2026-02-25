فيرجسون يحفز هارتس على التتويج بالدوري الإسكتلندي

كشف ديريك ماكينيس، مدرب فريق هارتس الإسكتلندي الأول لكرة القدم، عن أن مواطنه أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، يُقدّم له نصائح قيّمة في سعي النادي لتحقيق لقبه الأول منذ 66 عامًا في الدوري الممتاز.

وتوطدت علاقة ماكينيس بمواطنه الذي اعتزل تدريب يونايتد عام 2013، عندما كان يلعب بقميص رينجرز تحت قيادة صديقه المقرّب والتر سميث في التسعينيات.

وظلّ الثنائي على تواصل منذ ذلك الحين، وسيكون فيرجسون، البالغ 84 عامًا، حاضرًا في مباراة هارتس أمام أبردين، السبت المقبل، حيث يسعى المتصدر إلى الاقتراب خطوة أخرى من تحقيق لقبه الأول منذ عام 1960 والخامس في تاريخه.

ويسعى ماكينيس لأن يصبح أول مدرب من خارج سلتيك أو رينجرز يظفر باللقب منذ أن قاد فيرجسون فريق أبردين إلى المجد عام 1985.

قال ماكينيس الأربعاء: «تحدثت إليه مجددًا اليوم، سيحضر مباراتنا السبت المقبل، لذا أتطلع إلى لقائه».

وأضاف ابن الـ 54 عامًا: «إنه يعرف لاعبي الفريق جيدًا، ويعرف كل واحد منهم، ومع ذلك لا يزال بعضهم غير مستوعبين لذلك عندما أخبرهم».

ويحتل هارتس المركز الأول برصيد 60 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن وصيفه رينجرز، وست نقاط عن سلتيك الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة.

وعندما سُئل ماكينيس عما إذا كان فيرجسون يتمنى لهارتس إنهاء احتكار قطبي جلاسكو للقب، أجاب من دون تردد: «أنا متأكد تمامًا من ذلك!».

ويدرك ماكينيس أنه محظوظ بالاستفادة من خبرة فيرجسون بعد مسيرة تدريبية حافلة بالإنجازات، تضمنت 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد.

وأردف: «إنه بارع في إعطائك نصائح صغيرة ومعلومات قيّمة من خبرته في المواجهات وما شابه ذلك، لذا فقد كان مفيدًا للغاية».

واستطرد قائلًا: «في كل حديث أجريه معه، أشعر بالامتنان، وأستفيد منه دائمًا لأنه يملك خبرة كبيرة في هذا المجال، لقد حقق ألقابًا، وواجه مواقف شديدة الضغط، كلامه كثير وقيّم، من دواعي سروري أنه تواصل معي وتحدثنا كثيرًا أخيرًا».