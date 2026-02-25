محمية الملك عبد العزيز تسجل أول رصد موثق لابن آوى الذهبي

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، تسجيل أول رصد موثق لحيوان «ابن آوى الذهبي» «Canis aureus» داخل نطاق المحمية في منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة أنَّ الرصد تم ضمن برنامج المراقبة البيئية باستخدام كاميرات المراقبة الحقلية «Camera Traps»، من خلال توزيع 103 كاميرات في مختلف البيئات الطبيعية داخل المحمية، الواقعة ضمن نطاق منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية؛ بهدف توثيق الثدييات الكبيرة ومتوسطة الحجم التي يصعب رصدها بالوسائل التقليدية، نظرًا لطبيعتها الخجولة وندرتها.

وبيّنت نتائج الرصد أنَّ كاميرات المراقبة الحقلية وثّقت تسجيل فردين من حيوان «ابن آوى الذهبي» داخل واحة التنهاة، ليُعد ذلك أول توثيق علمي مؤكد لوجود هذا النوع داخل محمية الملك عبد العزيز الملكية، وفي وسط السعودية بشكلٍ عام.

وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز الفريح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، أنَّ تسجيل ظهور ابن آوى الذهبي في منطقة الرياض ليس مجرد رصد عابر، بل يمثل شهادة حية على نجاح مشروعات إعادة تأهيل النظم البيئية التي تبنتها الهيئة، موضحًا أن واحة التنهاة الاصطناعية أثبتت فاعليتها كنموذج رائد في خلق بيئات حاضنة للكائنات الفطرية، وأسهمت في عودة التوازن الطبيعي وجذب أنواع لم تُسجل من قبل في هذه المنطقة.

وأوضح الفريح أن هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية تعمل وفق استراتيجية علمية تعتمد على الابتكار والتقنية في الرصد والتحليل، وهذا الاكتشاف يحفزنا على المضي قدمًا في توسيع نطاق الأبحاث الميدانية لفهم أدق للتغيرات الإيجابية في سلوك وانتشار الحياة الفطرية، بما يضمن استدامتها تماشيًا مع الطموحات الوطنية البيئية.

وعدت الهيئة أنَّ ظهور هذا النوع داخل المحمية يعكس توسعًا في نطاق انتشاره وتحسّنًا ملحوظًا في جودة الموائل الطبيعية وتوفر الموارد المائية والغذائية، لاسيما بعد إنشاء واحة التنهاة الاصطناعية عام 2025، التي تضم بحيرةً اصطناعية مزودة بالمياه العذبة وحولها نباتات طبيعية محلية مثل: السدر، والطلح، ما أسهم في جذب الحياة الفطرية من ثدييات وطيور.