بعد أحداث العنف.. إنفانتينو: المكسيك قادرة على استضافة المونديال

أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ثقته المطلقة في قدرة المكسيك على استضافة نهائيات كأس العالم 2026 ومباريات الملحق المؤهل للمونديال بأمان، على الرغم من اندلاع أعمال عنف بالقرب من إحدى المدن المضيفة.

وشنت إحدى عصابات المخدرات حملة عنف في ولاية خاليسكو ردًا على مقتل أحد قادتها الأسبوع الماضي.

وجوادالاخارا، هي عاصمة الولاية، وسوف تستضيف أربع مباريات في النهائيات بالإضافة إلى مباراتين من مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى إنفانتينو دعمه الكامل للمكسيك لاستضافة المباريات بأمان وسلام، وقال للصحافيين خلال زيارة لكولومبيا: «بالطبع نتابع الوضع في المكسيك حاليًا، لكنني أود أن أؤكد منذ البداية أننا نثق تمامًا بالمكسيك، وبالرئيسة كلوديا شينباوم، وبالسلطات، ونحن على يقين بأن كل شيء سيسير على أفضل وجه ممكن».

وأضاف رئيس «فيفا» في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «لدينا بعض المباريات في المكسيك خلال شهر ضمن مباريات الملحق، سيتم افتتاح ملعب «أزتيكا» الجديد، المكسيك بلد عظيم، بلد كرة القدم».

وأوضح إنفانتينو: «كما هو الحال في كل بلاد العالم، تحدث بعض الأمور، ولهذا السبب لدينا ولايات وشرطة وسلطات تضمن النظام والأمن. من جانبي، ومن جانب «فيفا»، لدي ثقة مطلقة».

وأكد: «لدى السلطات اليوم أمور أهم من كرة القدم، لكن كرة القدم جزء لا يتجزأ من المكسيك، ونحن ندعم الرئيسة شينباوم دعمًا كاملًا، فهي تشاركنا هذا الشغف بكرة القدم. فلتحيا المكسيك، ولنبتهج بهذا الاحتفال الذي سيشارك فيه العالم أجمع».

من جانبه، قال رامون جيسورون، رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، الذي يخوض منتخب بلاده مباراتين في المكسيك ضمن منافسات المونديال، إحداهما في جوادالاخارا 23 يونيو المقبل: «يسعدني سماع ذلك من رئيس «فيفا»، ما زلنا سعداء وفخورين بأن أول مباراتين لنا ستكونان هناك».