«يويفا» يرفض استئناف بنفيكا ويثبت إيقاف بريستياني

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، استئناف نادي بنفيكا البرتغالي، ضد قرار الإيقاف «المؤقت» للاعب وسطه جانلوكا بريستياني على خلفية اتهامات بإساءات عنصرية، ما يعني تأكيد غياب الأرجنتيني عن «إياب» الملحق المؤهّل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني.

وكان نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، اتّهم بريستياني بمناداته «قردًا» خلال فوز فريقه على بنفيكا 1ـ0 الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب، وهو ما ينفيه اللاعب الأرجنتيني.

ويحقق يويفا في الحادثة وقرّر إيقاف اللاعب البالغ 20 عامًا بشكل مؤقت عن خوض مباراة الإياب في مدريد إلى حين صدور القرار النهائي.

وقال «يويفا» في بيان الأربعاء «رُفض الاستئناف المقدّم من نادي بنفيكا، وبالتالي، تم تأكيد قرار لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط الصادر في 23 فبراير 2026».

وأضاف «يبقى بريستياني موقوفًا مؤقتًا عن المشاركة في المباراة المقبلة ضمن مسابقات الأندية التابعة لـ«يويفا» والتي يكون مؤهلًا لها».

وفي حال ثبوت إدانته بارتكاب إساءة عنصرية بحق فينيسيوس، سيُعاقَب بريستياني بالإيقاف لمدة لا تقل عن 10 مباريات.

وكان اللاعب الأرجنتيني وضع قميصه على فمه أثناء نقاشه مع فينيسيوس، ليبلغ بعدها نجم ريال مدريد الحكم بأنه تعرض لإهانة عنصرية، ما أدى إلى توقيف المباراة لنحو 10 دقائق.