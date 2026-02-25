آخر الأخبار
موناكو يتفوق
2026.02.25 | 07:30 pm
1
جيسوس يبعد الغنام.. ومارتينيز ظهير أيسر
2
لجنة الحكام عبر بيان: «العطل» أجبرنا على تقنية التسلل ثلاثي الأبعاد
3
احتفالية رونالدو.. هل ردت على نيفيش؟
4
مصدر خاص لـ«الرياضية»: «الانضباط» لن تتدخل في قضية توني وحركاس
5
الأهلي يخاطب رابطة المحترفين: نريد «تيفو» في الديربي
6
تغيير اضطراري يعيد مارتينيز إلى الهدافين
7
الشهري والجليدان يدعمان الاتحاد
8
عانى منها رونالدو ونيمار.. ماذا تعرف عن إصابة «الرضفة»؟
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد
هاوجي.. معجزة «بودو».. وكابوس كبار أوروبا
المفرج يرفض عرض التجديد
في 48 ساعة.. الأهلي والنصر والهلال يتبادلون الصدارة
مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ قبل مواجهة إيفرتون
الكرة السعودية
2026-02-26 01:21:42
الهلال يفقد بنزيما أمام الشباب والسد
الكرة السعودية
2026-02-25 02:06:56
بعد محاولتين في إسبانيا و«روشن».. مارتينيز يصطاد بونو
الصورة .. قصة
2026-02-25 01:49:37
اليامي يُصاب
الكرة السعودية
2026-02-23 20:33:42
قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-02-26 02:50:53
23 فريقا.. النجمة ينضم إلى مستقبلي أهداف رونالدو
الكرة السعودية
2026-02-26 01:43:17
مارتينيز يجدد ثنائيات العمري والربيعي
الصورة .. قصة
2026-02-26 01:14:43
القمة تبقى نصراوية
الكرة السعودية
2026-02-26 00:17:45
بعد 60 يوما.. الاتحاد يستقبل العبود
الكرة السعودية
2026-02-25 16:11:27
الشهري والجليدان يدعمان الاتحاد
الكرة السعودية
2026-02-25 01:17:14
الاتحاد يفقد بيرجوين أمام الخليج
الكرة السعودية
2026-02-26 01:12:57
مصدر خاص لـ«الرياضية»: «الانضباط» لن تتدخل في قضية توني وحركاس
الكرة السعودية
2026-02-26 00:16:20
في يوم المباراة.. الأهلي يطير إلى الرياض
الكرة السعودية
2026-02-25 23:12:37
أهلاوية تقود سيدات المغرب في كأس إفريقيا
منوعات
2026-02-24 16:12:55
إنجاز جديد.. موسم الرياض يدخل تصنيفات العلامات التجارية العالمية
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 155 سيارة
فيديو
2026-02-16 21:54:17
17 مليون زائر في موسم الرياض
ESports
2026-02-25 19:56:26
بلاي ستيشن تكشف موعد إصدار لعبة «Marvel's Wolverine»
ESports
2026-02-24 19:40:39
الألعاب الإلكترونية تحضر في ليالي رمضان
ESports
2026-02-20 16:26:39
اتحاد الرياضات الإلكترونية يوقع مذكرتين مع ROC Esports وTeam Stallions
