الهلال.. اليامي يجري فحصا ثانيا وخيمينيز ينتظر التقرير

أجرى حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق الهلال الأول لكرة القدم، فحصًا طبيًا ثانيًا، الأربعاء، في الرياض على موضع إصابة الركبة التي تعرض لها أمام التعاون، الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الإسباني خوان خيمينيز طبيب النادي، ينتظر أن يتسلم التقرير الطبي بالفحوصات الدقيقة التي أجراها اللاعب في المستشفى، لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى إجراء عملية من عدمها، أو وضع برنامج علاجي وتأهيلي مع تحديد فترة الغياب والعودة.

وكان حساب نادي الهلال أعلن، فجر الأربعاء، إصابة اليامي في «الرضفة» بالركبة على أن يجري فحوصات نهائية لتحديد مدة البرنامج العلاجي.

وخرج اليامي اضطراريًا ليحل مكانه متعب الحربي بعد تعرضه للإصابة عند الدقيقة 13 من مجريات مباراة الهلال والتعاون في الجولة الـ 10 «المؤجلة» من دوري «روشن» والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

من جهة ثانية، يجري حسان تمبكتي المدافع فحوصات طبية للاطمئنان على موضع إصابته العضلية التي طالته في المباراة ذاتها وخرج على إثرها اضطراريًا عند الدقيقة 70 ليحل مكانه علي لاجامي.

وعلى صعيد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق العاصمي، الذي غاب عن مواجهة التعاون لإصابته في العضلة، فيتوقع أن تشهد مواجهة الفريق أمام الشباب المقبلة استمرار غيابه، على أن يعود وفق استجابته لمرحلة التأهيل في عيادة النادي الطبية.