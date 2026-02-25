أمام الاتحاد.. الخليج يفقد خدمات كينج وشينكفيلد

بات النرويجي جوشوا كينج، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم خارج حسابات اليوناني جورجيس دونيس مدرب الفريق أمام الاتحاد في اللقاء الذي يجمعهما، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

ويعاني هداف الخليج من إصابة عضلية بجانب زميله الهولندي بارت شينكفيلد مدافع الفريق الذي تأكد غيابه عن المباراة ذاتها.

وغاب كينج عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الخلود ضمن الجولة العاشرة.

وسجل كينج مع الخليج 14 هدفًا ويحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري «روشن».

وتشهد مباراة الاتحاد الجمعة المقبل على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة عودة اليوناني ديميتريوس كوربيليس للمشاركة مع الخليج بعد غيابه عن مواجهة الخلود بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل الخليج المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات و10 خسائر.