تزامنا مع رمضان.. نجود بنت هذلول تتفقد «بسطة خير»

تفقدت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز، المشرف العام على ملف تمكين الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان، الثلاثاء، مواقع تنفيذ مبادرة «بسطة خير» في موسمها الثاني بمنطقة الباحة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

ورافق الأميرة نجود بنت هذلول خلال جولتها الدكتور علي بن محمد السواط أمين منطقة الباحة.

واطّلعت الأميرة نجود بنت هذلول خلال الجولة على آلية تنظيم المواقع المخصصة للباعة الجائلين والأسر المنتجة، وما جرى توفيره من تجهيزات تنظيمية وخدمية تسهم في دعم رواد الأعمال، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة تسويقية منظمة تعزز جودة الحياة، وتواكب الحراك الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة خلال الشهر الفضيل.

وتهدف المبادرة إلى تخصيص مواقع مهيأة لعرض وبيع المنتجات الرمضانية، بما يسهم في تعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، ورفع مستوى السلامة والجودة، إضافة إلى إيجاد بيئة تسويقية جاذبة ومنظمة تعكس روح التكافل والعطاء التي يتميز بها شهر رمضان المبارك.

وأكدت أمانة منطقة الباحة أن مبادرة «بسطة خير» تمثل منصة داعمة لتمكين أصحاب المشاريع والأسر المنتجة من المشاركة الفاعلة في موسم رمضان عبر مواقع مجهزة ومهيأة، بما يسهم في تنظيم النشاط، وتحفيز الاقتصاد المحلي، ويعزز استدامة المبادرات التنموية ذات الأثر في المجتمع.