بلاي ستيشن تكشف موعد إصدار لعبة «Marvel's Wolverine»

أعلنت «بلاي ستيشن» رسميًا عن موعد إصدار لعبة «Marvel's Wolverine» في 15 سبتمبر 2026، وهي اللعبة التي طال انتظارها من قبل جمهور ألعاب الفيديو حول العالم.

وبحسب الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني لـ«بلاي ستيشن»، يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز مكانة شركة Insomniac Games في عالم تطوير الألعاب، حيث تواصل الشركة تقديم تجارب لعب استثنائية لمحبي ألعاب مارفل.

وتُعد لعبة Marvel's Wolverine الرابعة في سلسلة ألعاب مارفل التي تطورها Insomniac Games، حيث سبق أن قدمت استوديوهات Insomniac ألعابًا ناجحة مثل Spider-Man، وSpider-Man: Miles Morales، وSpider-Man 2. ولكن، على عكس الألعاب الثلاث السابقة التي تم ربطها ببعضها البعض، تعد Marvel's Wolverine بداية لقصص جديدة منفصلة، ما يضيف عنصرًا جديدًا في عالم مارفل.