بيكيه يسخر من أربيلوا بلافتة مستفزة

سلم جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الأول لكرة القدم السابق، اللافتة الترويجية لدوري الملوك «كينجز ليج»، التي تم تعليقها في أحد شوارع مدريد العاصمة الإسبانية، للترويج لهذه البطولة، إلى زميله إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق.

وتفاعل كاسياس مع الصورة وهو ينفجر ضاحكًا، ويقول لبيكيه: «كم تحب إثارة الجدل».

ورد بيكيه، مدافع برشلونة السابق: «أقسم أنهم أعطوني هذه اللافتة، ولكن لم أفهم محتواها تمامًا».

ونشرت الحسابات الرسمية لدوري الملوك هذه اللافتة للإعلان عن عودة البطولة في الأول من مارس، حيث كتبت: «صباح الخير يا مدريد»، وأرفقت بها اللافتة المثيرة للجدل.

وتضمنت اللافتة كلمة «مخروط» التي وصف بها جيرارد بيكيه، في 2015، ألفارو أربيلوا، المدرب الحالي لريال مدريد.

وقال لاعب برشلونة قبل 11 عامًا: «أربيلوا يقول إنه صديقي، ولكنه مجرد مخروط».

ولطالما دخل الثنائي في مناوشات كلامية على هامش مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، إذ قال أربيلوا: «ربما أرى بيكيه يومًا ما يعمل في مسرح كوميدي، وهو يتحدث عن ريال مدريد».

ورد بيكيه على هذه التصريحات: «ليس لدي المزيد لأقوله عن أربيلوا، إنه مجرد مخروط، لقد كنت واضحًا للغاية على الرغم من اختلاف التفسيرات بشأن كلامي».

ورد أربيلوا في 2017: «لن أتناول الطعام يومًا مع بيكيه».

وفي مباراة فالنسيا وريال مدريد الأخيرة، نقل مخرج المباراة سخرية الجماهير من أربيلوا، وهي تهتف قائلة: «أنت مخروط يا أربيلوا».