تشكيل النصر.. الخيبري يعوض أنجيلو

عوَّض فريق النصر الأول لكرة القدم غياب البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، عن مباراة النجمة، مساء الأربعاء، بإعادة عبد الله الخيبري إلى التشكيل الأساسي.

ويتواجه الفريقان، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ 10 من دوري روشن السعودي، المؤجلة من ديسمبر الماضي.

ويحرم تراكم البطاقات الصفراء متصدر الترتيب قبل الجولة الجارية من خدمات جابرييل.

ويدخل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، إلى المباراة بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والظهير نواف بوشل، والمدافعَين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان، والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز في مركز الظهير الأيسر، والخيبري في الوسط إلى جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ورباعي الهجوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش والسنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان.

ويجلس تسعة لاعبين على مقاعد الاحتياط، بينهم الحارس نواف العقيدي، والمهاجم عبد الله الحمدان، والجناح عبد الرحمن غريب، والظهير سلطان الغنام، والجناح أيمن يحيى الذي تحول تحت قيادة المدرب البرتغالي إلى ظهير أيسر.

وتلقى جابرييل بطاقته الصفراء الرابعة في موسم «روشن» عندما هزم فريقه الحزم 4ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 23. بذلك، يُوقَف لمباراة واحدة.

وفي تلك المباراة، التي احتضنها ملعب الأول بارك، اعتمد جيسوس على ثنائية جابرييل وبروزوفيتش في الوسط، وسلطان الغنام وأيمن يحيى في مركزي الظهيرين، وباقي التشكيل الأساسي، الذي يبدأ أمام النجمة.