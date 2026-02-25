جلاسنر يحذر لاعبي كريستال بالاس من مصير الإنتر

حذر النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب فريق كريستال بالاس الأول لكرة القدم، لاعبيه من مصير إنتر ميلان الإيطالي، وذلك وسط مساعي النادي اللندني لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لدور الـ16 في بطولة قارية للمرة الأولى عندما يستضيف نظيره زرينسكي موستار البوسني، في إياب الملحق المؤهل لثمن النهائي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كان فريق إنتر ميلان قد خسر على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1ـ2 أمام بودو جليمت النرويجي، الثلاثاء.

وإذا تأهل كريستال بالاس، سيواجه إما ماينز الألماني أو آيك لارنكا القبرصي، وسيتحدد ذلك في قرعة ستجرى الجمعة.

وشدد أوليفر جلاسنر في مؤتمره الصحافي، الأربعاء، على احترامه للفريق البوسني، مؤكدًا أن لاعبي كريستال بالاس عليهم تقديم أداء متوازن من أجل التأهل.

بسؤاله عما إذا كان سيلهرست بارك ملعب الفريق يعد حصنًا منيعًا، أجاب مدرب كريستال بالاس: «علينا أن نتحلى بروح الفريق الواحد، وأن يدعم الجميع بعضهم بعضًا داخل الملعب وخارجه، هذا هو مفتاح النجاح».

وأضاف: «الأجواء إيجابية في التدريبات، وبالتأكيد الفوز على وولفرهامبتون في الدوري سيساعدنا، لكن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية، ويبذلون جهدًا كبيرًا».

وتابع: «نتطلع للفوز وسط جماهيرنا والتأهل، ولكننا نحترم فريق زرينسكي موستار، لقد واجهنا صعوبة أمامهم في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1ـ1، فهم مميزون هجوميًا، ويجيدون المرتدات».

قال المدرب النمساوي أيضًا: «هذه المباراة ستكون تحديًا واختبارًا لنا، لقد شاهدنا إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي بفارق 9 أو 10 نقاط والذي تأهل لنهائي دوري الأبطال في 2025، يودع المسابقة الأوروبية بالخسارة وسط جماهيره أمام بودو جليمت النرويجي».