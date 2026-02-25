تشافي ينتظر قرار تدريب المغرب

يبقى النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، أسطورة فريق برشلونة الأول لكرة القدم ومدربه السابق، أبرز المرشحين لقيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2026، وسط الشكوك المثارة حول مصير وليد الركراكي، المدرب الحالي، وإمكانية استمراره مع «أسود الأطلس» في المونديال الذي ينطلق الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقاد الركراكي منتخب بلاده لإنجاز تاريخي بالوصول إلى قبل نهائي كأس العالم 2022، حيث أطاح بالمنتخب الإسباني في طريقه، وعاد إلى بلاده ليجد استقبال الأبطال.

ولكن استمرار الركراكي في قيادة منتخب المغرب بات محل شكوك بعد فشله في الفوز بكأس أمم إفريقيا التي استضافتها بلاده مطلع العام الجاري، إذ خسر في المباراة النهائية أمام السنغال بعد التمديد للوقت الإضافي.

ورجحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الركراكي سيستقيل من منصبه بسبب تأثره الشديد بالانتقادات الحادة، بينما نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي إمكانية الاستغناء عن المدرب الحالي للمنتخب، ردًا على تقارير أكدت أن الإقالة وشيكة.

وأضافت أن تشافي يستعد لتجربة جديدة في مشواره التدريبي بعد رحيله عن برشلونة في 2024، ولكنه لم يبدأ المفاوضات بعد.

من جانبها، ذكرت إذاعة «راديو كتالونيا» أن تشافي لن يقبل قيادة منتخب المغرب، لعدة اعتبارات، منها أن الوقت غير مناسب بسبب الأجواء المتوترة حول الفريق، إضافة إلى ضيق الوقت لبناء مشروع جديد قبل كأس العالم 2026.

ولمحت الإذاعة الكاتالونية إلى أن تشافي قد يقبل قيادة منتخب المغرب بعد كأس العالم تمهيدًا لتجهيز «أسود الأطلس» لمونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.