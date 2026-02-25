كأس أمانة الرياض.. 256 فريقا وأكثر من 4000 لاعب

انطلقت منافسات بطولة كأس أمانة منطقة الرياض الرمضانية في نسختها الـ21، بمشاركة 256 فريقًا وأكثر من 4 آلاف لاعب، وتلعب في 17 ساحة رياضية، وحضور 50 حكمًا و32 مشرفًا، في أجواء تنافسية تعزز حضور الرياضة في الأحياء خلال الشهر الكريم، وفقًا لما أعلنه حساب أمانة الرياض في «إكس».

وتهدف البطولة إلى تفعيل الملاعب داخل الأحياء، وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين سكان الأحياء عبر منافسات منظمة تسهم في تحسين نمط الحياة ورفع جودتها، إضافة إلى تمكين الساحات البلدية من أداء دورها كونها مراكز نشاط مجتمعي نابض بالحركة والتفاعل.

وتُنظم البطولة وفق نظام خروج مغلوب، ما يمنح المباريات طابعًا حماسيًا منذ انطلاقها، ويعزز من جاهزية الفرق للمنافسة حتى الأدوار النهائية، حيث يتم حصر المتأهلين إلى مرحلة النهائيات بين أفضل 32 فريقًا، وصولًا إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ثم المباراة الختامية التي تشهد تتويج بطل النسخة الجارية.

وجرى توزيع المباريات على 17 ساحة رياضية في أحياء مدينة الرياض بعد التأكد من جاهزيتها التنظيمية والفنية، بما يضمن انسيابية اللقاءات وسلامة اللاعبين والجمهور، في إطار إشراف متكامل تشرف عليه لجان إدارية وفنية ولجنة سلامة تتولى تنظيم الجداول، ومتابعة النتائج، وضبط الإجراءات الميدانية طوال أيام البطولة.

وتجسد بطولة كأس أمانة منطقة الرياض الرمضانية توجه الأمانة نحو تنمية حضرية تعزز المشاركة المجتمعية وتدعم أنماط الحياة الصحية، في إطار رؤيتها بأن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.