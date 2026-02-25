من الرياض.. أنجيلو يحتفي بهدف الجولة

نال هدف البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، جائزة هدف الجولة قبل مباراة «الأصفر» ومضيفه النجمة، مساء الأربعاء في بريدة، ضمن الجولة الـ 10، المؤجلة، من دوري روشن السعودي.

وغاب جابرييل عن المواجهة لتلقّيه أربع بطاقات صفراء خلال موسم المسابقة. وقبل صافرة البداية، سلّمت رابطة الدوري جائزة أفضل هدف في الجولة الـ 23 إلى خالد الغنيمان، الإداري النصراوي، نيابةً عن اللاعب البرازيلي، الذي أكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة بقاءه في الرياض.

وأحرز جابرييل هدفًا ماراثونيًا خلال الفوز 4ـ0 على الحزم، السبت في الرياض، بعدما مرّ بالكرة من أربعة لاعبين في انطلاقةٍ بها بدأت قبل خط منتصف الملعب.

وعدَّت الرابطة هذا الهدف، الذي أُحرِز خلال الشوط الثاني، أجمل هدفٍ ضمن الجولة الماضية.

وبعد تسلم الغنيمان الجائزة، نشر النادي العاصمي صورةً عبر منصة «إكس» يظهر فيها جابرييل سعيدًا في مكالمة مرئية عبر الهاتف المحمول، وفي الخلفية الجائزة الفردية.