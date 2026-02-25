احتفالية رونالدو.. هل ردت على نيفيش؟

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، باب التأويلات باحتفاليته بعد هدفه المبكر أمام النجمة، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة من دوري روشن السعودي.

ووسط تفسيرات متضاربة، ذهب نصراويون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اعتبار الاحتفالية الجديدة ردًا غير مباشرٍ على تصريحاتٍ لمواطنه روبن نيفيش، نجم وسط الهلال، الذي انتقد ما عدّه تباينًا في القرارات التحكيمية بين مبارياتٍ ضمن الدوري، قائلًا، بعد تعادل فريقه 1ـ1 مع التعاون الثلاثاء، إن بعض اللاعبين يلمسون الكرة باليد داخل منطقة الجزاء، وكأنها كرة سلة أو يد، ثم يعود الحكم إلى تقنية الـ VAR ولا يحتسب شيئًا.

وجاءت تصريحات نيفيش بعد المباراة وعبر الناقل الحصري لمسابقات الكرة السعودية «ثمانية».

وبعدما أحرز هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من مباراة النجمة وضيفه النصر، احتفل رونالدو وكأنه يرمي كرةً بيده.