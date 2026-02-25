أهلاوية تقود سيدات المغرب في كأس إفريقيا

تقدمت المغربية ابتسام جرايدي، لاعبة فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات، قائمة أولية لمنتخب بلادها مكونة من 32 لاعبة استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2026.

وبرز في القائمة أيضًا التي كشف عنها الموقع الرسمي للاتحاد المغربي، الأربعاء، الموهبة الصاعدة كوثر أزراف، مهاجمة فريق برشلونة الإسباني البالغة من العمر 18 عامًا التي تم استدعاؤه للمرة الأولى.

وضمت القائمة الكاملة التي اختارها خورخي فيلدا رودريجيز مدرب المنتخب المغربي كلًا من خديجة الرميشي، وفاطمة الزهراء الجبراوي، وإيناس ارويسا، وهند الحسناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع حنان أيت الحاج، وإيمان تورس، وسهام بوخامي، وزينب رضواني، ورانيا بوتيبي، ونهيلة بنزينة، وعزيزة الرباح، وفاطمة الغزواني، ومريم أزيو. أما خط الوسط فيشمل نجاة بدري، وإيلودي النقاش، وياسمين مرابط، وزينب الروداني، وهاجر سعيد، وسلمى أماني، وغزلان شباك، وإيمان الغزواني، وأنيسة لحماري، وكوثر أزراف، وفي خط الهجوم سكينة أوزراوي، وإيمان سعود، وجاد ناسي، وسناء مسودي، وفاطمة تاغناوت، وسامية حسني، وابتسام جرايدي، وكنزة شابيل،

وشيماء مرتجي.

وتستضيف المغرب نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل المقبلين.