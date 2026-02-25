جزائية قاتلة تصعد بأتالانتا وتقهر دورتمند

سجل فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم عودة تاريخية على ملعبه في مدينة بيرجامو، بعد نجاحه في قلب تأخره ذهابًا بثنائية نظيفة أمام بوروسيا دورتموند الألماني إلى فوز عريض بنتيجة 4ـ1، الأربعاء، ضمن إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق أتالانتا بنتيجة 4ـ3 في مجموع المباراتين ليلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ 16.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدفين سجلهما جيانلوكا سكاماكا ودافيد زاباكوستا في الدقيقتين الخامسة و45، وتكفل الكرواتي ماريو باساليتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء سجل البديل كريم أديمي هدفًا لدورتموند ليتساوى الفريقان 3ـ3 في مجموع اللقاءين.

لكن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لأتالانتا بعد الرجوع لتقنية «VAR» ليسجل منها الصربي لازار ساماردزيتش هدف التأهل الحاسم للفريق الإيطالي.