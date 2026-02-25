جوميز: ضمك قوي.. وهدفي هزيمتهم

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة ضمك ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، المقررة الخميس، مشيرًا إلى أهمية الانضباط التكتيكي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي، الأربعاء، قبل المباراة: «ضمك يقدم مستويات قوية في الدوري السعودي، خاصة من الناحية الهجومية. لديهم تميّز واضح في أسلوب اللعب وصناعة الفرص، ولذلك يجب أن نلعب أمامهم بشجاعة كبيرة وبشخصية قوية».

وأضاف: «لا بد أن نكون أقوياء دفاعيًا حتى نتمكن من السيطرة على مجريات اللعب. عندما نكون منظمين وملتزمين دون كرة، يصبح من السهل علينا التحكم في المباراة فنيًا وفرض أسلوبنا».

وعن قراراته في المباراة الماضية أوضح: «منحت بعض اللاعبين راحة في المباراة الماضية بهدف تدوير التشكيلة والحفاظ على جاهزية الجميع. جزء من عملي أن أتخذ قرارات تصب في مصلحة الفريق وتساعدنا على التطور، ونملك روح المغامرة والرغبة في الفوز، وسندخل المباراة بعقلية الانتصار».

وعمّا استفاد من المباراة الماضية، علق: «الأخطاء الفردية جزء من كرة القدم، لكن لدينا برنامج تكتيكي واضح لمعالجة هذه الأخطاء وتقليل تكرارها. استفدنا من مباراة الأخدود في تحديد بعض التفاصيل التي وقعنا فيها، ويجب أن نحولها إلى درس جيد. الأهم أن يكون لهذه الأخطاء أثر إيجابي علينا في مباراة ضمك، من خلال تحسين التركيز والانضباط والقرارات داخل الملعب».