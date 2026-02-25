تغيير اضطراري يعيد مارتينيز إلى الهدافين

أعاد خطأ من وليد العنزي، الحارس البديل لفريق النجمة الأول لكرة القدم، المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز للوائح أصحاب الأهداف بعد نحو خمسة أشهر من هدفه الوحيد بقميص النصر.

وقبل انتهاء الشوط الأول من مباراة النجمة والنصر، مساء الأربعاء في بريدة، تقدّم مارتينيز وأطلق تسديدة متوسطة القوة من خارج منطقة الجزاء. وبدلًا من الإمساك بالكرة، التي بدت في المُتناول، حاول وليد العنزي، حارس مرمى أصحاب الأرض، التصدي لها بقدمه اليمنى فمرَّت بغرابة من بين قدميه إلى الشباك. وفي الدقيقة 80، استقبل العنزي هدفًا آخر للإسباني، بعد ركلة ركنية.

ودخل الحارس، صاحب الـ 29 عامًا، في تبديلٍ اضطراري عند الدقيقة 38، لتعويض إصابة الحارس البرازيلي فيكتور براجا.

وانضم العنزي إلى فريق الشباب في نادي النصر، قادمًا من فريق شباب عرعر في 2014، وصُعِّد إلى الفريق الأول مطلع عام 2018، لكن من دون مشاركات رسمية.

وأعاره النادي العاصمي إلى النجوم لموسمين، بين 2019 و2021، وإلى الفتح موسم 2021ـ2022. وبعد انتهاء الإعارة الثانية، ضمَّه الفتح بصفة دائمة. وانتقل العنزي، بعد أربعة مواسم مع الفتح، إلى النجمة خلال التعاقدات الصيفية الماضية.

ولعِب الحارس مباراتين أخريين ضمن نسخة «روشن» الجارية، واجه فيهما القادسية وضمك، خلال الجولتين 1 و9، على الترتيب.

وبشعار الفتح، لعِب مباراتين فقط على مستوى المسابقة، إحداهما الموسم الماضي، والأولى عندما كان معارًا من النصر.

وأحرز مارتينيز هدفًا في الفوز 2ـ0 على الخلود، منتصف شهر سبتمبر الماضي، لحساب الجولة الثانية. بعدها، غاب تمامًا عن سجلّات الهدافين، في مختلف المسابقات، حتى أعاده إليها خطأ حارس النجمة.