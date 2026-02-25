لانس يمدد عقد بولاتوفيتش

أعلن نادي لانس الفرنسي تمديد عقد المونتينجري الشاب أندريا بولاتوفيتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2030.

وذكرت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، أن اللاعب القادم الصيف الماضي إلى لانس بقيمة 1.7 مليون يورو مدد تعاقده مع النادي لموسمين إضافيين.

وأضافت أن بولاتوفيتش «19 عامًا» الذي شارك في 14 مباراة الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا، قد نجح في تقديم أداء مذهل مع الفريق ما دفع النادي لتجديد التعاقد.

كما نشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» فيديو قصير يعلن فيه تمديد عقد اللاعب مستعينًا بلقطات من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «السيارات».

كما قالت الصحيفة إن اللاعب تأقلم بشكل سريع للغاية بعد وصوله إلى أرتوا الصيف الماضي عقب انتهاء موسم 2024ـ2025 في موطنه مونتينيجرو، ومشاركته في 14 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة بيير ساج، ليحجز مكانه في تشكيلة الفريق.