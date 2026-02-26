الفيحاء يرفض الخسارة أمام نيوم

رفض فريق الفيحاء الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه نيوم بعد أن فرض عليه التعادل 1ـ1 خلال المواجهة التي جرت، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وحسم نيوم الشوط الأول لمصلحته بهدف سجله مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بعد مرور 13 دقيقة من انطلاق اللقاء، لكن الفيحاء نجح في تعديل النتيجة مع مطلع الشوط الثاني عبر الجزائري ياسين بنزية، لاعب الوسط، في الدقيقة 48.

وحافظ الفريقان بهذا التعادل على سجلهما الخالي من الخسارة للمباراة الثانية تواليًا بعد فوز الفيحاء على التعاون 3ـ2 ونيوم على الخليج 1ـ0 في الجولة الماضية، ليكتفيا بحصد نقطة واحدة رفع بها «البرتقالي» رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ11، ونيوم إلى 32 نقطة في المركز الثامن.

ويواصل الفريقان مشوارهما في الدوري، السبت، إذ يستضيف الفيحاء نظيره النصر، ويواجه نيوم ضيفه الأخدود لحساب الجولة الـ24.