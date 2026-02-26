في يوم المباراة.. الأهلي يطير إلى الرياض

تغادر بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم عند الثالثة من مساء الخميس إلى الرياض العاصمة السعودية استعدادًا لمواجهة الرياض المقررة في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر أن البعثة ستسافر كالمعتاد عبر طائرة خاصة، على أن تصل إلى الرياض قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

وبعد وصولها ستتجه البعثة مباشرةً من المطار إلى مقر السكن لتناول وجبة الإفطار، قبل عقد الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة، ثم التوجه بعده إلى ملعب المباراة.

على صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن التدريب الختامي الأربعاء سيحسم بشكل رسمي موقف المدافع التركي مريح ديميرال من دخول قائمة الفريق، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

ويحتل الأهلي المرتبة الثاني في سلم ترتيب الدوري مالكًا في رصيده 56 نقطة بفارق اثنتين عن النصر المتصدر.